Terni, Al centro socio culturale quartiere Polymer “La festa de maggio”

Giovedì 11 Maggio 2023, 16:10







Terni- Nel fine settimana al centro socio culturale quartiere Polymer torna l’appuntamento con “La festa de maggio”.

L’evento si terrà sabato 13 e domenica 14 maggio, in via Narni, 154, nella ex casa cantoniera sede del centro Polymer.

Ad aprire la festa, sabato alle 16 e 30, l’incontro con il professor Mario Polia, dell’Università Pontificia di Roma, che parlerà della storia e degli aneddoti del Cantamaggio ternano dalle origini ai giorni nostri.

A seguire l’intrattenimento musicale con Andrea Guerini, interprete delle canzoni maggiaiole.

Domenica alle 16 e 30 l’esibizione del gruppo canoro “Nvecchianno Mpacenno” che interpreterà canzoni popolari.

Alle 17 e 30 la coppia Martina e Alessandro Casarin si esibirà in balli caraibici.

Durante la due giorni, nei locali del centro Polymer guidato da Marcello Bizzotti, è possibile visitare la mostra realizzata dalla scuola d’arte Telart Club di Nadia Zangarelli.