Martedì 28 Maggio 2024, 08:38

PERUGIA - In vista dell’estate e della gestione della movida in centro storico, torna la stretta del Comune sull’alcol. Un provvedimento esteso anche a Fontivegge, dove continua il pungo duro per la sicurezza nella zona più difficile della città. Palazzo dei Priori in queste ore si è mosso anche sul fronte delle strade a luci rosse con una serie di provvedimenti racchiusi in una seconda ordinanza sindacale.

Andando con ordine, l’atto numero 809 firmato dal sindaco Andrea Romizi in materia di alcolici, prevede una serie di limitazioni sia per la vendita di bevande (in contenitori di vetro e lattine) nelle zone del centro storico e nell’area di Fontivegge. Zona, quest’ultima, dove entra in vigore anche il divieto di detenzione di bevande alcoliche per il consumo in area pubblica. Il Comune si è mobilitato con il provvedimento anche a seguito di una nota della questura, che ha evidenziato alcune criticità. Che tradotto significa fenomeni di microcriminalità commessi da soggetti in stato di intossicazione da stupefacenti o da bevande alcoliche. Lo spiega l’ordinanza sindacale appena firmata, che sarà in vigore da domani fino al 31 ottobre. Ecco nel dettaglio cosa prevede. Primo punto è «il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici, agli esercenti il commercio su aree pubbliche, nonché ai titolari di circoli privati» operativi in centro ed a Fontivegge. Corposa la mappa delle vie, praticamente tutte quelle delle due aree oggetto di intervento, dove l’ordinanza sarà in vigore nella fascia oraria 20-6.

QUI FONTIVEGGE Riguardo Fontivegge, zona dove continuano a verificarsi problemi di sicurezza come evidenziato anche dai cittadini nelle ultime settimane, è previsto pure «il divieto di detenzione di bevande alcoliche su area pubblica per il consumo immediato ai soggetti fruitori dell’area». In questo caso le limitazioni partiranno alle 18 e andranno avanti fino alle 6 del giorno successivo. Per chi sarà trovato fuori dalle regole, multe da 450 euro.

L’ALTRO TEMA

Il Comune, con l’ordinanza sindacale 808, interviene anche sulle strade a luci rosse. Scattano sempre da domani una serie di divieti in vigore fino al 31 ottobre. Il contrasto al fenomeno della prostituzione su strada interesserà nel dettaglio via Settevalli, via Nuvolari, via Conti, viale del Percorso Verde, via Piccolpasso, via Trasimeno Ovest (compresa la strada che permette l’accesso al raccordo Perugia–Bettolle direzione Perugia), via Mario Angeloni con relative aree di parcheggio, via Canali, via Campo di Marte, via del Macello, via Penna, via Sacconi, via della Scuola, strada Colle Umberto Ponte Nese, ss 728 del Pantano – strada San Giovanni del Prugneto. Divieto di «intrattenersi con soggetti dediti alla prostituzione» per chi staziona nelle strade indicate o, recita l’atto, assume «atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali» e «indossa abiti idonei a manifestare l’intenzione di adescare al fine della prostituzione o che offendano il pubblico pudore».

La violazione si concretizza anche facendo salire a bordo di un veicolo una o più persone, come indicate nell’ordinanza, o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale. La violazione dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa di 450 euro.