Martedì 28 Maggio 2024, 08:39

PERUGIA - «Sono pagato per indagare su gente come te. Ti seguiamo da mesi. Aspetta solo che il paese entri in guerra per vedere cosa ti aspetta». Un messaggio inquietante anche da solo, ma se il mittente dice di essere un «generale dei carabinieri e dei servizi di sicurezza italiani» è chiaro come l'apprensione cresca. E diventi anche panico se quello stesso uomo te lo trovi sotto casa con tanto di «giubbone invernale e occhiali da sole», che guarda all'interno della tua auto. È quello che è accaduto fino allo scorso anno a un avvocato di Perugia che per questo ha denunciato un uomo di Bergamo di 64 anni: l'accusa è di atti persecutori e diffamazione aggravati, come stabilito dal sostituto procuratore Mario Formisano che gli ha notificato l'avviso di conclusione indagini.

Secondo i racconti della vittima e la ricostruzione fatta della procura, il 64enne tra la fine del 2022 e il maggio 2023, ha creato diversi falsi profili su Facebook (come “Guglielmo Spada” e “Marina Rovaris”) dai quali – motivato dalla convinzione che l'avvocato avesse «posizioni filo russe nel conflitto con l'Ucraina» - per mesi ha iniziato a minacciare e molestare la vittima. Come? Spacciandosi appunto per un importante agente segreto «attualmente in servizio a Kiev con il contingente Nato» e utilizzando «la sua presunta qualità di pubblico ufficiale». Così ha insistito nell'affermare di «farlo seguire da mesi, di pubblicare su Facebook tutti i suoi dati personali e che vi era un settore dei servizi appositamente deputato a picchiare gli oppositori politici», come si legge nel 415 bis notificato all'indagato. A un commento dell'avvocato su un post di un colonnello dell'esercito in congedo (vero), il 64enne ha infatti risposto così: «Ti conosco benissimo, se vuoi metto i tuoi (dati): cellulare, indirizzo, iban nella prossima risposta. Vedi di smetterla velocemente». Ma non solo. Giocando infatti sul secondo nome, femminile, dell'avvocato è passato pure agli insulti, alle invettive e a inquietanti minacce: «Non costringermi a passare ad altro piano». Fino al giorno, appunto, che il professionista ha riconosciuto l'uomo poco lontano da casa sua, in centro a Perugia, arrivato fin da Bergamo evidentemente solo per spaventarlo. Si è fatto quasi 500 chilometri solo per farsi beccare accanto all'auto della vittima, in appostamento sotto l'abitazione dell'avvocato, per guardarlo con occhi di sfida che la procura ha riassunto così: «Fissava insistentemente lui e la sua compagna con aria minacciosa per un tempo prolungato». Abbastanza insomma per provocare nell'avvocato «un grave e perdurante stato d'ansia – spiega il pm Formisano - tale da indurlo a modificare le sue abitudini di vita (la persona offesa cercava di frequentare sempre posti affollati e temeva di essere aggredito) e ad assumere farmaci ansiolitici».

A queste accuse, si aggiunge la contestazione della diffamazione, con le offese alla reputazione della vittima, prima per aver apposto «l'emoticon della risata a un post della persona offesa» e subito dopo «invitato a chiarire le ragioni di tale commento, scriveva: “Scrivi più caxxate tu che una mandria di bonobo. Vergognati”». Insieme a quei reiterati «Maria, smettila di rompermi i c...». Tutte ipotesi di reato, considerate aggravate per essere state commesse tramite strumenti informatici e un mezzo di pubblicità come il social, per cui ora l'uomo – difeso d'ufficio dall'avvocato Sylvia Piazzoli – rischia la richiesta di rinvio a giudizio e l'eventuale processo a suo carico. Con le indagini delegate ai carabinieri, ma quelli veri.