Martedì 28 Maggio 2024, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 17:38

Terni - «Le opere donate alla città di Terni dall’architetto Andrea Villani entro una settimana saranno tutte e sei posizionate in vari luoghi. Sono fatte bene e sono anche belle».

Parola del sindaco Stefano Bandecchi che domenica, via social, ne aveva annunciato l’arrivo per oggi scrivendo «Terni cambia veramente. Sempre più bella per i turisti».

Le sculture in bronzo a grandezza naturale dell’architetto pugliese, ma romano d’adozione, a costo zero per il Comune, interpretano l’amore in varie declinazioni. Una coppia con un cane, un’altra con un bambino, un anziano che accarezza un gatto, un uomo solitario, tutti rappresentati seduti su una panchina, una mamma seduta in terra con una bambina, un uomo in piedi con un bimbo tra le braccia.

Uno stile figurativo classico che evoca il sentimento a cui è improntato l’apostolato di San Valentino, patrono di Terni. Le opere dovrebbero essere posizionate in modo tale da creare «un percorso culturale di attrazione per la città, quindi fra piazza Tacito, piazza Ridolfi, piazza dei bambini e delle bambine (piazza Solferino) ed altri luoghi significativi - evidenzia il vicesindaco Riccardo Corridore - per i quali c’è una serie di valutazioni in corso».

Ma il sindaco Bandecchi non nasconde il fatto di essersi imbattuto in qualche problema. «In questa città così strana - spiega il primo cittadino - anche per mettere le statue sembra che dobbiamo fare chissà che cosa. C'è quello che non vuole la statua davanti al naso, c'è quello che gli dà fastidio per il parcheggio, c'è l'altro che non sa se la rubano. Qualcuno si è posto anche il problema che la panchina delle statue non è sufficientemente lunga per potersi sedere e farsi la foto insieme alla scultura che c'è sopra. Invece per l’opera che raffigura una ragazza che sta seduta sopra una coperta con un bambino qualcuno si è posto il quesito che non la possiamo mettere in una zona che non sia verde sennò come fa ad avere un plaid e stare seduta per terra. Ogni cosa è difficile in questa città, di imbecilli qua ce n'è una collezione».

Tutte critiche che comunque fanno sorridere il sindaco. «Sono stato catapultato nel mondo della fuffa. Venivo dal mondo dell'impresa privata, quella vera, quella che campa di mercato e sono entrato nel mondo di quelli che chiacchierano tanto e quando devono fare una cosa è un disastro. Io comunque vado per conto mio. C'è stato un tempo nella mia vita dove dicevo ‘aspetta un attimo che ti spiego le mie ragioni’, ora è arrivato il tempo di ‘pensala come vuoi e stammi bene’. Quindi queste opere saranno messe in vari luoghi a Terni e punto. Dopodiché aspettiamo le critiche dell'opposizione».

E per non scatenare ulteriori attriti l’inaugurazione avverrà obbligatoriamente dopo che le statue saranno posizionate e montate. «In questa città c’è tutta una parte di politica contraria a me che si sta c…do sotto solo perché sono arrivate queste statue. Se dovessi fare l’inaugurazione prima del 9 giugno (ossia prima delle elezioni europee) c'ho da sentir parlare per tutta la vita. Quindi siccome non vivo di inaugurazioni, le sculture saranno montate e rese visibili, come detto, entro una settimana».