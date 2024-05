Bottigliate alla festa del vino, tre giovani in ospedale

MARSCIANO – Bilancio finale di una rissa: tre feriti curati all’ospedale di Pantalla, responso otto giorni di prognosi. I tre che sono ricorsi alle cure dei medici sono un ragazzo, una ragazza e un addetto alla sicurezza. Scenario una cantina del marscianese, tra le quarantasette umbre che avevano aderito alla manifestazione Cantine aperte calendarizzata per sabato 25 e domenica 26 ultimi scorsi.

Per conoscere l’esatto svolgimento dei fatti e le relative, rispettive, eventuali responsabilità, bisognerà attendere l’esito delle indagini subito aperte dai carabinieri del radiomobile della compagnia di Todi arrivati sul posto chiamati insieme al 118 per i soccorsi dai proprietari della cantina. Ma già il passaggio dei loro mezzi non è stato agevole, stante una enorme presenza di auto parcheggiate lungo il percorso di accesso. Dopo la costatazione dei fatti, ora al vaglio dei carabinieri, tutte le possibili responsabilità sia dei presenti coinvolti che quelle eventuali degli organizzatori dell’evento.

La valutazione è resa difficile, e sarà probabilmente anche lunga, per il grande numero dei testimoni da ascoltare e per l’assenza di telecamere di controllo. Una due giorni che aveva riscosso un grande successo tanto da richiamare in terra marscianese migliaia di persone attratte dalla possibilità di gustare le migliori selezioni del nettare degli dei che, in queste occasioni, utili alla promozione, le cantine stappano e mettono a disposizione di curiosi e buongustai all’insegna dello slogan della manifestazione “Vedi cosa bevi”.

Ancora non è certo, ma probabilmente nel pieno della serata che si doveva chiudere alla mezzanotte, per questioni come detto ancora da chiarire fino in fondo ma molto probabilmente ingigantite da una scarsa lucidità, qualcuno ha rotto una bottiglia in testa ad un altro procurandogli ferite. Ma le schegge scaturite dalla frantumazione della bottiglia hanno raggiunto sul volto uno dei contendenti e sul polso la ragazza. Lo slogan quindi andrebbe integrato con “Vedi cosa bevi”, ma soprattutto guarda dove finiscono le bottiglie.

Le indagini sveleranno non solo l’autore dell’insano gesto, ma soprattutto perché l’abbia fatto.

E pensare che la serata era allietata anche dalla musica che accompagnava gli assaggi. Un clima di festa rovinato, come spesso purtroppo accade, da un ridottissimo numero di persone che per un commento di troppo o per una parola fuori posto nei confronti di una ragazza scatenano reazioni eccessive quanto le parole che le hanno originate. Rovinando così in pochi minuti la festa di centinaia di persone.