Terni, il corto “Miti sFatati” e le borse di studio agli studenti: il dono dell’associazione Claudio Conti alla scuola Felice Fatati

Terni- Dal laboratorio pomeridiano che si è svolto nei locali della scuola Felice Fatati, tenuto da due esperti, Michele Topini e Maicol Baiocco, con la collaborazione dei docenti Alessandro Novelli e Silvia Cicioni è nato il cortometraggio Miti sFatati. Gli studenti si sono cimentati nel ruolo di registi, attori, sceneggiatori, macchinisti e costumisti.

Il film, attraverso un giallo condito di ironia, affronta tematiche di attualità che negli ultimi anni sono al centro dei progetti di sensibilizzazione ai nuovi problemi che affliggono la preadolescenza e i ragazzi che frequentano la scuola secondaria: il cyberbullismo, il valore dell’accettazione di sè, il pericolo nell’uso dei social, in particolare per l'eccessiva importanza che ragazzi e ragazze attribuiscono alle apparenze e alla popolarità.

Il corto è realizzato grazie all’associazione Claudio Conti nell’ambito del Patto di collaborazione con il Comune di Terni e l’istituto comprensivo Felice Fatati sarà proiettato martedì 4 giugno, ore 21, al Cityplex di Terni.

Durante la serata verranno consegnate quattro borse di studio: le tre che l’associazione Claudio Conti guidata da Tomassina Ponziani attribuisce ogni anno ad altrettanti alunni e alunne meritevoli dell’istituto comprensivo Fatati a cui si aggiunge, per la prima volta, una borsa dedicata a Marco Collazzoni, offerta dalla famiglia dell’amato professore scomparso prematuramente.

