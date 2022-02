La Ternana lotta, soffre e vince espugnando Parma per 3 a 2. Successo dedicato a Falletti

PARMA - Una vittoria importante per la salvezza, che rimarrà impressa nella storia per come è arrivata. La Ternana espugna Parma aggiudicandosi la partita per 2 a 3. Una gara vibrante che ha visto la squadra di Cristiano Lucarelli lottare come forse mai era accaduto in questa stagione.

Al doppio vantaggio di Donnarumma e Partipilo, la squadra di Iachini ha risposto con Cobaut e Vasquez. Nella ripresa Pettinari sigla il gol partita di testa. Per il tecnico toscano la soddisfazione di aver mandato in rete tutti e tre gli attaccanti che hanno dedicato la vittoria a Cesar Falletti.

I calciatori emiliani sono usciti tra la contestazione dei tifosi. I tifosi rossoverdi, invece, hanno osannato i propri beniamini.

PARMA-TERNANA 2-3

PARMA (3-5-2): Colombi; Delprato, Danilo, Cobbaut (45’+5’ Bonny); Rispoli (22’ st Correia) Vazquez, Bernabé (14’ st Sohm), Juric (14’ st Brunetta), Man; Simy, Benedyczak (14’ st Inglese). A disp. Turk, Balogh, Tutino, Camara, Osorio, Coulibaly, Costerwolde. All. Iachini

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi, Bogdan (20’ st Sorensen), Capuano, Martella (20’ st Salzano); Proietti, Agazzi, Palumbo (25’ st Boben); Partipilo (25’ st Koutsoupias) ; Pettinari, Donnarumma (35’ pt Mazzocchi). A disp. Krapikas, Furlan, Capone, Rovaglia, Paghera, Peralta, Diakité S., All. Lucarelli

ARBITRO: Minelli di Varese

RETI: pt 3’ Donnarumma, 10’ Partipilo, 15 Cobbaut, 22’ Vasquez; st 13’ Pettinari

NOTE: spettatori 4.629 (abbonati 3.074, da Terni 241), per un incasso di euro 46.468,02 euro. Ammonito Koutsoupias per comportamento non regolamentare. Angoli 12-5. Recupero tempo pt 3’ st 6’