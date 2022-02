Crociato lesionato per Falletti, per il fantasista della Ternana stagione finita

TERNI Per Cesar Falletti, legamento crociato lesionato e stagione finita. Il fantasista della Ternana, infortunatosi durante la partita interna con il Monza valevole per la quarta giornata di ritorno di serie B, deve essere operato. Nal turno infrasettimanale di campionato è stato costretto a uscire per infortunio, dopo essere entrato in campo durante il secondo tempo. Il giorno successivo, a Roma, a Villa Stuart, è stato sottoposto alla risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. E' stato programmato per lui un intervento chirurgico, da parte del professor Pierpaolo Mariani, nella giornata di lunedì 21 febbraio. Dopo dovrà seguire un periodo di convalescenza, prima di ricominciare la fase legata alla riabilitazione. La Ternana, con Falletti, perde un elemento importante e di qualità, in vista del girone di ritorno del campionato. Soprattutto in questa fase in cui le squadre del campionato cadetto sono chiamate ad affrontare ben 7 turni ravvicinati, fino alla giornata del 5 marzo 2022. Un problema in più da risolvere per l'allenatore Cristiano Lucarelli, in una fase nella quale non ha l'intera rosa a disposizione e in piena salute. Tra l'altro, il calciatore uruguaiano tornava in campo dopo un paio di giornate in cui era stato indisponibile. Ora, per tornare in campo con la maglia della Ternana, dovrà aspettare l'inizio della stagione 2022-2023.