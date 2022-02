I lottatori ternani adottati da Bandecchi si alleneranno al Tennis Club

Dagli allenamenti in strada alle medaglie conquistate ai campionati italiani. Adesso per i lottatori ternani del Gruppo Alberto Molfino sta per cominciare una nuova era. Dopo la disponibilità mostrata dalla Ternana Calcio a sostenere le spese per trovare una nuova sede dove portare avanti le attività sportive, Jonathan Molfino ha trovato dove far allenare i suoi atleti. Si tratta del complesso sportivo della Romita, sede del Tennis Club Terni. Lì il pluri campione mondiale veteran di lotta libera ha trovato la disponibilità dei responsabili del circolo sportivo che metterà a disposizione gli spazi garantendo così una sede finalmente adeguata per gli allenamenti. Il tutto grazie alla disponibilità della Ternana Calcio che si farà carico dei costi. Si concludono così a lieto fine le peripezie di questo gruppo di atleti che per mesi sono stati costretti ad allenarsi anche all'aperto, nei parchi pubblici e perfino nei parcheggi delle fabbriche nelle periferie industriali della città. Questo fino a quando la Ternana Rugby ha messo a disposizione il tendone presso il campo al quartiere San Giovanni dove i ragazzi di Molfino hanno potuto preparare i campionati italiani lo scorso mese di gennaio. Nonostante le difficoltà, gli allenamenti con i vestiti pesanti, il freddo e l'umidità, la materassina che nelle sere più fredda diventata una specie di pista sul ghiaccio, i lottatori ternani hanno conquistato un argento, un bronzo, due quinti posti individuali e il quarto posto a squadre davanti al gruppo sportivo dei Carabinieri. Risultati eccezionali a fronte della precarietà con cui sono stati costretti ad allenarsi che hanno mosso la sensibilità del patron della Ternana, Stefano Bandecchi. Adesso il lieto epilogo, finalmente i lottatori avranno un posto al chiuso dove preparare le prossime sfide.

