Sabato 13 Gennaio 2024, 08:56

A Bari con la linea verde. Il campionato della Ternana riparte al San Nicola. Prima partita senza più Cesar Falletti (non ci sarebbe stato comunque, per squalifica) e l'allenatore Roberto Breda potrebbe pure pensare a un undici di base senza trequartista. Almeno, inizialmente. Tanti assenti per infortunio e tanti giovani, tra i nuovi acquisti e un paio di Primavera integrati. E' così, che la Ternana si prepara ad affrontare il Bari. «I giovani - dice Breda - sono bravi. L'età, non conta. Chi è bravo, è bravo. Non abbiamo preso e non stiamo prendendo solo i Primavera. Carboni ha giocato a Monza ed ha fatto la serie A. Gaston Pereiro, se verrà, sarà un innesto importante di qualità ed esperienza, anche se mi richiederà qualche variazione tattica. Inoltre, il ragazzo che arriverà dal Bologna è nel giro della prima squadra rossoblu. Adesso, la nostra attenzione deve essere rivolta al campo e al Bari». Partita che lui definisce fondamentale. «Può dare il via a un periodo di entusiasmo e può anche aumentarlo».

In campo, al di là delle scelte obbligate per le assenze, stavolta il dilemma è sul modulo. Confermare il trequartista riproponendo il 3-4-1-2, o giocare con un 3-5-2 senza trequartista. «Questa - risponde Breda - è una questione tattica che mi tengo per me. Però abbiamo anche lavorato a soluzioni alternative, pur conservando la nostra identità». Sulla trequarti, la scelta potrebbe ricadere su Luperini, o su Pyyhtiä. Il primo, però, si è allenato in gruppo solo negli ultimi giorni e potrebbe partire dalla panchina per entrare in corsa. Il secondo ci si adatta meno bene. Possibile, piuttosto, una mediana a tre, con il ritorno di De Boer e con tre a giocarsi gli altri due posti, cioè lo stesso Pyyhtyä, Labojko e anche Marginenan che stavolta potrebbe avere parecchie possibilità di essere in campo. Del rumeno, Breda dice: «Sta bene. Secondo me, può darci una grande mano». In difesa, Diakite, Sørensen e Lucchesi sono scelte obbligate. Mantovani e Capuano non ci sono. A sinistra si attende l'esordio di Carboni. Degli altri nuovi, solo N'Guessan è indisponibile, così come lo sono Viviani e Favilli. Per quest'ultimo, recuperato fisicamente, ora ci si è messo pure il Covid. Per questa sfida, Breda chiede il massimo, per cercare un risultato utile: «Dovremo metterci tutti noi stessi, con lo spirito giusto e la voglia di portare via punti. Dovremo essere bravi a gestire ogni momento della partita e a saper interpretare bene tutte le situazioni. Affrontiamo una squadra importante. L'anno scorso era arrivata fino alla finale dei playoff». La rosa della Ternana, nonostante gli innesti nuovi e le partenze, secondo Breda non è poi cambiata più di tanto. «L'unico titolare inamovibile - dice - era Falletti. Ma lì, non potevamo farci nulla. Rispetto a fine dicembre, probabilmente siamo in po' aumentati di numero. Ma così, almeno, ho più alternative».

Probabile formazione

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Lucchesi; Casasola, De Boer, Labojko, Marginean, Carboni; Raimondo, Distefano.

Allenatore: Breda.