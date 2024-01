Ezequiel Carboni alla Ternana

Il nuovo volto è quello di Franco Ezequiel Carboni, arrivato alla Ternana e subito in campo ad allenarsi con i nuovi compagni. La società annuncia il suo arrivo in prestito fino a giugno 2024. L'esterno mancino argentino, 20 anni, arriva dal Monza con il via libera dell'Inter. La società nerazzurra è infatti proprietaria del suo cartellino e lo aveva mandato in Brianza nella prima parte della stagione. Arriva in rossoverde con il bagaglio di 14 presenze nel Cagliari in serie B e 4 presenze proprio nel Monza, in serie A. Nella stessa mattinata in cui è arrivato l'annuncio di Carboni, la Ternana ha anche reso ufficiali gli addii con Cesar Falletti e Niccolò Corrado. L'oramai ex capitano è ceduto a titolo definitivo alla Cremonese, mentre l'esterno mancino, sul quale l'Inter ha diritto di recompera fino a giugno 2024, è andato al Modena con la formula del prestito secco. In casa rossoverde si attendono nuovi arrivi e c''è sempre attesa per capire come si risolve la questione di Gaston Pereiro, per delle pendenze economiche da sistemare tra il calciatore uruguaiano e il Cagliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA