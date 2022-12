Derubata la moglie del bomber rossoverde Cesar Falletti. Ironia della sorte il furto è avvenuto davanti alla sede della Ternana, in via della Bardesca. A denunciare il fatto via social il bomber rossoverde che rivolge un appello per ritrovare almeno i documenti. "Hanno rubato la borsa di mia moglie dalla macchina mentre accompagnava i figli a scuola, se qualcuno dovesse ritrovare i suoi documenti e i documenti dei bambini vi ringrazierei di cuore di contattarci". Il fatto è accaduto venerdì mattina.