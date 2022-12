Venerdì 2 Dicembre 2022, 00:45

Aurelio Andreazzoli pronto a dirigere i suoi primi allenamenti con la Ternana. Solo in ritiro, però. In 'Emilia Romagna, dove la squadra vive la vigilia della gara di Venezia. Il giorno prima non poteva ancora allenare, in quanto appena svincolato dall'Empoli e non tesserabile nello stesso giorno per due club diversi. A pratiche di patronato espletate e se arriva il tesseramento con la Ternana (ah, la burocrazia!) può cominciare a farlo. Ma si trova subito un bel problema di formazione, senza lo squalificato Palumbo e pure senza gli infortunati attaccanti Favilli e Spalluto, che si sono fermati e a Venezia non ci saranno. Problema muscolare per il primo, trauma cranico per il secondo. L'arrivo a Terni, per il tecnico massese, è passato tra viaggi e i "segreti di Pulcinella" spoilerati dal presidente Stefano Bandecchi, che mentre si pensava che Andreazzoli arrivasse solo ieri, mercoledì notte pubblicava sui social la foto del mister con il vicepresidente Paolo Tagliavento nella sede della Ternana, fatta in serata. Mercoledì il tecnico era arrivato in città, per poi tornare a Empoli per la risoluzione del contratto. Ma lo svincolo non è arrivato. Dunque, è tornato in serata a Terni e poi ripartito per Empoli dove il giorno dopo ha risolto. A Terni, però, ha avuto modo di vedere i campi, lo stadio e l'antistadio. Quella del giovedì, con in programma l'allenamento della squadra e la partenza per l'Emilia Romagna, è stata anche la giornata che ha visto Richiard Vanigli e gli altri membri dello staff di Cristiano Lucarelli lasciare lo stadio in macchina, esonerati pure loro. Ma non tutti vanno via. Il nuovo staff di Andreazzoli dovrebbe essere quello della sua ultima esperienza a Empoli, dove il suo vice era Giacomo Lazzini, con Alessio Aliboni e Srefano Banconi collaboratori e Vincenzo Sicignano allenatore dei portieri. Poi, due preparatori atletici (Franco Ferrini e Rocco Perrotta) e due match analyst (Giampiero Pavone e Andrea Aliboni). Ma a Terni dovrebbe integrare alcuni dei collaboratori di Lucarelli non esonerati. Restano lo specialista dei calci piazzati Paolo Favaretto e il preparatore atletico Alberto Bartali insieme ai collaboratori Luca Coletti, Luca Casali e Federico Rognini. Se ne vanno, invece, oltre a Vanigli, il Alessandro Conticchio, il preparatore dei portieri Pietro Spinosa, il match analyst Jacopo Alberti e il mental coach Eugenio Vassalle. Favaretto, tra l'altro, è rimasto il solo con un patentino di allenatore abilitato ad andare in panchina a Venezia, nel caso in cui Andreazzoli non potesse. In staff, nel suo ruolo ora potenziato di club manager, pure Carlo Mammarella.