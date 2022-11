Venerdì 25 Novembre 2022, 00:15

Da Donnarumma... a Donnarumma. Il cerchio si chiude con lo stesso giocatore, quasi con uno scaramantico auspicio che sia davvero chiuso. Il cerchio degli infortuni della Ternana in questa prima parte di stagione. L'attaccante era stato il primo a farsi male ad agosto ed è l'ultimo a infortunarsi, mercoledì 23 novembre. Due problemi muscolari. Come muscolari sono stati la maggior parte dei tanti stop. Questa Ternana ha dovuto anche fronteggiare tante assenze. Ma visto il valore della rosa, non hanno quasi mai influito sul rendimento della squadra, con le Fere oggi tra le protagoniste del campionato. Un viavai, in infermeria. Hanno avuto guai 19 giocatori, per un totale di 24 infortuni, 16 dei quali muscolari. Tanti, malgrado un "mal comune", vista la tendenza anche nelle altre squadre a registrare problemi dello stesso tipo. Mister Cristiano Lucarelli, tempo fa, aveva osservato questo aspetto, spiegando come la cosa avesse maggiore incidenza se, come la Ternana, si allena l'alta intensità. La timeline infermieristica comincia in estate, in ritiro, con due giocatori ripartiti con gli strascichi dell'anno prima: Cesar Falleti (veniva dal crociato rotto) e Fredrik Sørensen (stop muscolare in primavera). Più Mamadou Coulibaly, arrivato da Salerno con un infortunio in corso. Il 7 agosto, prima della Coppa Italia, problema muscolare per Donnarumma. Problema divenuto infortunio ad Ascoli, alla prima di campionato, al bicipite femorale. Il primo di una serie di stop muscolari rimediati "a turno" dai rossoverdi. Tutti di basso grado, quello meno grave. Pochi giorni dopo, bicipite femorale anche per Bruno Martella. In agosto, guai pure per Salim Diakite, Alessandro Celli e di nuovo Coulibaly. A settembre, di nuovo Falletti: lesione al flessore, stavolta, con ricaduta durante il recupero. Prima di Parma, problemi e risentimenti hanno fermato Andrea Favilli e Antony Partipilo. Dopo Parma, stop a Luka Bogdan per lesione al polpaccio dopo una botta presa (aveva avuto già una contusione due settimane prima). Vittime muscolari di ottobre sono stati ancora Favilli e Coulibaly (rientrato solo questa settimana), mentre a novembre si sono rotti gli adduttori di Raùl Moro, Niccolò Corrado e Francesco Di Tacchio. Fino ai recenti problemi per Marino Defendi (affaticamento) e Donnarumma che stavolta ha la lesione di secondo grado, dunque più grave, al gemello mediale. A tutti questi stop muscolari, la sfortuna ha aggiunto la rottura del tendine del bicipite femorale di Marco Capuano, la frattura vertebrale che ha tenuto fuori un mese Stefano Pettinari, una distorsione al ginocchio per Mattia Proietti, l'infortunio al legamento collaterale mediale di Titas Krapikas e acciacchi per Moro e Gabriele Capanni. Sabato 26 novembre torna il campionato dopo la sosta. Si va a Pisa senza Donnarumma, Capuano e Di Tacchio e con Krapikas e Defendi in forte dubbio. Coulibaly e Corrado, però, ci sono.