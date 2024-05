Giovedì 23 Maggio 2024, 08:45

PERUGIA - Tra interventi sui sottoservizi, asfaltature ed eventi, arrivano giorni di modifiche alla viabilità in alcune zone della città. La mappa è vasta e parte da via Alessi, dove oggi e domani sono previsti lavori di Umbra Acque sulla rete idrica. Nel dettaglio, come emerge da una ordinanza della struttura Sicurezza del Comune, le modifiche alla viabilità sono previste per la fascia oraria 9-18. In particolare il divieto di transito, su via Alessi, nel tratto fra piazza Matteotti e il civico 20. Prevista la conseguente soppressione degli stalli di sosta. Senso unico alternato invece nel tratto tra via Angusta e via delle Conce e tra via Alessi e via XIV Settembre. Come indicato nei pannelli informativi predisposti nei dintorni, è stato segnalato come percorso alternativo per residenti e parcheggio del Mercato Coperto quello da piazza del Pincetto e via delle Conce.

LE ASFALTATURE

Tempo permettendo, prenderà il via il 27 e si prolungherà fino al 31 invece la lista di provvedimenti che riguarderà la Piaggia Colombata. Un trafficato tratto che, come noto, rientra fra le vie inserite nel piano di risanamenti dell’asfalto 2023. Un altro atto della struttura Sicurezza informa che nella fascia oraria tra le 8.30 e le 17.30 scatterà il divieto di transito. In deroga al provvedimento, sono autorizzati al transito i veicoli di soccorso e quelli dei residenti diretti alle aree interne della Piaggia Colombata. Nuovo asfalto anche in via Pinturicchio, dove i lavori si svolgeranno anche di notte. Previsto il divieto di transito sempre dal 27 al 31 nella fascia oraria 18-6 (deroghe per soccorso e residenti).

GLI ALTRI DIVIETI

Sempre sul tema delle modifiche alla viabilità, la lista dei divieti per i prossimi giorni passa anche per quelli previsti in occasione della gara ciclistica Enduro Circuit Umbria. Prevista domenica, porterà ad una temporanea e progressiva (in base all’andamento) sospensione della circolazione nelle vie Larga, delle Streghe, Boncambi, della Cupa, piazza del Drago, viale Pellini, Checchi, S. Lucia, Oberdan, C. Battaglia, Guerriera, XIV Settembre, Piantarose, del Persico, del Cortone, S. Domenico, Mattioli, Raffaello, Bontempi, Sdrucciola, della Viola, della Madonna, Imbriani, Baciadonne, Bonaccia, XIV Settembre, Manuali, parco Santa Margherita. Più avanti, dal 7 al 16 giugno, senso unico in via Bonfigli (tra via San Costanzo e San Girolamo) per gli Internazionali di Tennis. Scatterà anche il divieto di sosta in Borgo XX Giugno, lato sinistro, tra via Madonna di Braccio e l’arco di San Costanzo.

PONTE SAN GIOVANNI

Spostando l’attenzione sul tema parcheggi, spunta un cambiamento della sosta in alcuni tratti a Ponte San Giovanni. Anche a seguito della richiesta di residenti e commercianti e della segnalazione dalla polizia locale, sono state definite novità per via Atalanta e via Adriatica. Nella prima scatta il parcheggio senza limiti nel tratto tra via Adriatica e il civico 7. Nel secondo viene istituito il parcheggio libero sul fronte degli edifici ai civici 88/98. Fino a questo momento era in vigore la sosta a tempo determinato per 60 minuti. Con una lettera inviata al Comune, i cittadini avevano chiesto «di disciplinare della sosta senza limiti».