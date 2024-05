Mario Morcellini chiude l’anno accademico di Unitre Terni: venerdì 24 la cerimonia nella sala consiliare di palazzo Spada

Terni- Venerdì 24 maggio, nella sala consiliare di palazzo Spada, si terrà la cerimonia di chiusura dell’anno accademico dell’Università della Terza Età di Terni.

La Lectio Magistralis sul tema “Logoramento della politica e società della sfiducia” sarà tenuta da Mario Morcellini, professore emerito di Sociologia dei processi culturali e comunicativi della Sapienza di Roma.

Morcellini, già commissario dell’Agicom, attualmente presiede il Consiglio scientifico della Fondazione Roma Sapienza ed è presidente onorario della Conferenza nazionale dei corsi in scienze della comunicazione.

La Lectio del professor Morcellini sarà in continuità con quella che inaugurò i corsi, tenuta dal professor Daniele Porena.

A presiedere i lavori Raffaele Federici, presidente di Unitre e Anna Rita Marino, direttore di Unitre.

Saranno presenti in componenti del direttivo, i coordinatori dei corsi e dei laboratori, i docenti e le autorità cittadine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA