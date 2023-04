Ternana, fumata ancora nera per l'ingresso di nuovi soci

Nuovi contatti a Roma tra Unicusano e il socio laziale che nei giorni scorsi sembrava aver manifestato la disponibilità a entrare nella Ternana a un 10% iniziale di quote. Ma al momento è solo "fumata nera". Le parti non hanno raggiunto accordi e non arrivano comunicazioni riguardo a una possibile ratifica dell'ingresso del nuovo soggetto nella compagine societaria rossovere. Pochi giorni prima il presidente del club umbro di serie B, Stefano Bandecchi, aveva ipotizzato persino un ingresso in società prima della partita con il Pisa, che c'è domenica 16 aprile allo stadio Liberati. Ad oggi, però, le notizie non sono queste. La pista, anzi, sembra essersi improvvisamente raffreddata e l'affare tra le parti non c'è. Comunque vada, resta in piedi l'idea lanciata dal presidente, legata a un ingresso aperto anche a un'associazione composta da tifosi. In campo, la squadra lavora per preparare la sfida con il Pisa, prima di due gare consecutive al Liberati.