TERNI La storia della Ternana. In un volume di 450 pagine. Insomma, una vera e propria enciclopedia rossoverde. Tante foto, tante interviste, tante cronache di partite, anche amichevoli, delle Fere. Dal 1910, quando un gruppo di studenti ternani amanti del pallone si ritrovavano nell’area dell’ex foro Boario e sfidavano rappresentative di altre città – la Ternana ufficialmente sarà fondata nel 1925 – ai giorni nostri. Nel 1918, in realtà, era sorta l’Unione calcistica Ternana, mentre nel 1920 il Terni football club. Nell’ottobre del 1925 la fusione con il nome di Ternana. Il libro dal titolo “Ternana, alla vigilia del centenario” è strutturato in tre parti. Nella prima Germano Rubbi, un attore teatrale narnese, con il “sangue” rossoverde, racconta la storia della Ternana, a seguire Marco Barcarotti mette dentro le sue interviste ad ex giocatori a partire dagli anni ‘40, infine nell’ultima sezione Giorgio Armadori, storico della Ternana – con lui ha collaborato Carlo Fontanelli – elenca i tabellini a partire dal 1910 di tutte le gare della Ternana comprese gare di Coppa Italia ed amichevoli.«Dopo tante fatiche finalmente siamo riusciti a pubblicare la storia della nostra grande passione, la Ternana – argomenta Marco Barcarotti, appassionato della storia rossoverde – un lavoro che nasce come idea circa 10 anni fa quando conobbi, casualmente, un signore di Campobasso che stava scrivendo la storia della squadra molisana. Il mio sogno. Circa tre anni fa questo signore di Campobasso mi ha richiamato dicendomi che c’era un editore di Empoli interessato anche alla storia della Ternana siamo partiti. Sono andato ad Empoli a conoscere quell’editore ed abbiamo deciso di partire. Il mio ricavato, tengo a precisare, lo devolverò in beneficenza». Promozioni, retrocessioni, fallimenti. Nel libro c’è la storia rossoverde in tutti suoi molteplici aspetti. «Si, è cosi. La storia è raccontata sotto più versanti. La prima parte, quella di Rubbi, è romanzata e quindi molto piacevole. La mia, invece, attraverso il racconto di quelli che sono stati i protagonisti, in particolare i giocatori, infine la parte di Armadori è quella più analitica con tutti i numeri, i gol, le statistiche, i tabellini». Alla pubblicazione del libro ha partecipato anche la Ternana calcio.«Il presidente Bandecchi, che ha redatto la prefazione del libro, ha contribuito attivamente per la realizzazione dell’opera e lo ringrazio pubblicamente» conclude Marco Barcarotti.