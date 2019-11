© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUBBIO - È tutto pronto per l’inaugurazione della nuova stagione di prosa al Teatro Comunale "Luca Ronconi" di Gubbio, organizzata come ogni anno dal Comune in collaborazione con il Teatro Stabile dell'Umbria. Un’edizione che è stata rappresentata, , attraverso le illustrazioni presenti nella brochure con il programma degli appuntamenti, con una metafora dal famoso artista Belga di "Le Monde": il tema delle api e del miele, per suggerire quanto la bellezza e il nutrimento che ci dona la cultura siano importanti e passino anche attraverso il Teatro di qualità. È anche per questo che si comincerà lunedì 4 novembre con un titolo prestigioso come “Si nota all’imbrunire” di, che vedrànei panni del protagonista: «Per noi si tratta di uno spettacolo importante - ha spiegato il direttore del TSU- perché è una co-produzione che abbiamo realizzato con la Calamaro, artista che stiamo seguendo da tempo. Ci è sembrato opportuno fare incontrare lei e la compagnia di Silvio Orlando, cosa che ha funzionato molto bene. “Si nota all’imbrunire” ha debuttato a Napoli e poi è stato proposto Spoleto, mostrando i risultati di un bell’incontro artistico non certo scontato. È un testo complesso e Orlando riesce a renderlo veramente fruibile, mettendo in scena tutte le sfumature del suo personaggio».La stagione continuerà con “Anfitrione” diper la regia di, cona narrare la vicenda di un arrembante politico, o meglio, un dilettante populista. Venerdì 13 dicembre, sempre per la regia di Lucia Calamaro, il nuovo “Nostalgia di Dio” con, che ha debuttato alla Biennale Teatro 2019. A gennaio, sabato 11, l’attesa messa in scena del pluripremiato testo dello scrittore, sceneggiatore e regista di culto britannico, “Il cielo sopra il letto”; in scena, che ha curato anche la regia, insieme a. Il 6 febbraio l’adattamento didel celebre “Un borghese piccolo piccolo”, tratto dall’omonimo romanzo di, connel ruolo del protagonista. Altro appuntamento da non perdere quello del 28 febbraio, quandointerpreteranno “Il piacere dell’onestà” di, nella versione che vede alla regia. Venerdì 20 marzo il teatro eugubino ospiterà “Fellini, la dolce vita di Federico”, spettacolo di danza promosso dalla compagnia “Balletto di Siena” con la “Scuola di Danza Città di Gubbio” che prevede anche un laboratorio propedeutico allo spettacolo. La stagione del Ronconi si chiuderà il 2 aprile con “Serendipity - Memorie di una donna difettosa”, di e con. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo IAT – Servizio Turistico Associato, al numero 075.9220693.