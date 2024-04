Domenica 21 Aprile 2024, 09:19

GUBBIO - Non vuole scherzi Braglia che con 55 punti per blindare il quinto posto deve guardarsi le spalle da Pescara (-3), Pontedera e Juventus Next Gen (-4). A Recanati hanno tutt’altri pensieri, lottando in zona playout e quindi con l’esigenza di fare risultato pieno. Il Gubbio, reduce dal pari in casa col Pontedera e con 4 sconfitte nelle ultime 6 giornate e di cui 3 di fila in altrettante trasferte, non può permettersi di mollare fra la trasferta toscana e la chiusura al Barbetti contro il Rimini prima dei playoff.

Non è disponibile oggi (domenica 21 aprile, ore 16.30) il difensore Calabrese che è rimasto a casa, mentre per il resto il tecnico può fare le sue scelte contro la Recanatese di Filippi (subentrato a Pagliari) e dell’ex Sbaffo atteso titolare. «Dovremo pensare a fare il nostro gioco - dice Braglia - davanti a un avversario che è una buona squadra con notevoli individualità. Bisogna cercare di imporre il nostro ritmo ed esaltare i nostri punti di forza per ottenere il risultato positivo. Fin qui il nostro percorso è stato importante, per il terzo anno questa squadra sta ottenendo dei risultati di alta classifica facendo sempre giocare i giovani e lasciando alle spalle formazioni più blasonati e che hanno un budget più consistente». Arbitra Aleksandar Djurdjevic di Trieste, al terzo anno nella Can C.



Recanatese (3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Veltri; Raimo, Carpani, Morrone, Pelamatti; Sbaffo, Lipari; Melchiorri. A disp.: Mascolo, Verdini, Allievi, Rizzo, Prisco, Egharevba, Ferretti, Guidobaldi, Longobardi, Fiorini, Mazia, Ahmetaj. All.: Filippi

Gubbio (4-3-2-1): Greco; Corsinelli, Pirrello, Signorini, Mercadante; Mercati, Casolari, Chierico; Spina, Di Massimo; Bernardotto. A disp.: Vettorel, Morelli, Tozzuolo, Dimarco, Rosaia, Brambilla, Bumbu, Galeandro, Desogus, Udoh. All.: Braglia

Arbitro: Djurdjevic di Trieste.