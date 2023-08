Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Lecco: il Perugia resta in serie C

È arrivato nel primo pomeriggio il giudizio del Tribunale Amministrativo del Lazio. La Sezione Prima Ter del Tar del si è espressa, accogliendo il ricorso della Calcio Lecco 1912 respingendo in quanto «improcedibile» quello della Reggina. Questo significa che il Perugia, che aveva presentato un ricorso incidendale sul quale erano convenuti anche il Comune e il Centro di Cooordinamento, rimane in serie C. Scontato l'appello in Consiglio di Stato, ma le possibilità di ribaltare la situazione da parte della società biancorossa, sono ridottissime È questa la decisione

relativamente alle richieste di ammissione al prossimo campionato di Serie B. Dopo la decisione del Tar del Lazio la Lega di Serie B, sul proprio sito, ha aggiornato classifica e calendario inserendo il Lecco e lasciando solo una 'X' che dovrebbe essere sostituita dal nome del Brescia.