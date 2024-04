Terni. Studente pestato e rapinato davanti al Classico, prima condanna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNIIn aula il pm aveva chiesto la condanna a duemila e cinquecento euro di multa. «Una pena adeguata» la definisce l’avvocato Biancifiori che di fronte al giudice ha sottolineato i profili di gravità dell’aggressione. Il violento pestaggio, a due passi dal liceo Classico, era stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza e gli investigatori dell’arma erano riusciti a dare un nome ai due aggressori nordafricani. L’agguato il 25 luglio alle undici di sera. Il 17enne ternano passeggiava insieme a tre amiche e si ritrovò di fronte i due stranieri mai visti prima. Lo accusarono di avere frequentazioni femminili a loro non gradite e dalle parole passarono ai fatti. Il minorenne, colpito senza pietà con calci e pugni, si era visto strappare dal collo due catenine d’oro con alcuni ciondoli. Poi i due nordafricani scapparono via per i vicoli del centro. Il 17enne, ferito e sotto choc, fu soccorso dall’ambulanza del 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale con ferite alle ginocchia e ai gomiti, lesioni al collo ed ecchimosi agli occhi. Lesioni fisiche guaribili in venti giorni. Molto più pesanti quelle psicologiche. Ai carabinieri il compito di dare un nome ai due aggressori che quella sera hanno scatenato una violenza brutale. Le indagini coordinate dal pm, Barbara Mazzullo, partirono dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza, che avevano ripreso la scena violenta. All’opera i due magrebini, uno minorenne e l’altro ventenne, con precedenti per spaccio di droga e minacce. Per lui il giudizio immediato mentre la posizione dell’amico era finita sul tavolo del tribunale dei minori.