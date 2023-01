Giovedì 19 Gennaio 2023, 10:18

STRONCONE - Il sopralluogo dei servizi veterinari dell’Usl Umbria 2 si è concluso nel primo pomeriggio di ieri.

Era mirato a verificare ogni dettaglio sui cani da guardia che, sabato scorso, dopo essere usciti dal cancello di un’abitazione privata, avevano puntato un gruppo di adolescenti che camminava lungo la strada, a Stroncone, e ferito un 13enne.

Il ragazzino, col braccio maciullato dai morsi, ancora sotto choc, ha subito oltre cento punti di sutura e la frattura di un’ulna.

I tre rottweiler che l’hanno aggredito e ferito seriamente, secondo quanto stabilito all’esito del sopralluogo dei veterinari del servizio pubblico, restano in custodia al proprietario in quanto i box di detenzione sarebbero stati ritenuti idonei. Il molosso che avrebbe ferito il 13enne sarebbe il maschio ma, a scopo precauzionale, restano in osservazione anche le due femmine. Sotto la lente d’ingrandimento c’è soprattutto il rottweiler maschio che, dalle informazioni raccolte, in passato sarebbe stato protagonista di un’aggressione all’interno di un ambulatorio veterinario. Un precedente che impone una particolare attenzione.

Sul posto dell’aggressione, che si è consumata il località Madonna del Colle, il personale di due servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale: quello della sanità animale, che accerta lo stato di salute dei cani, e quello dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche che invece è specializzato sulle modalità di detenzione degli animali.

Al proprietario dei cani, all’esito del sopralluogo, sono state impartite alcune prescrizioni. Anche se la normativa più recente non lo prevede più, i tre esemplari faranno comunque osservazione a domicilio della profilassi antirabbica.

Prescrizioni riguarderanno la valutazione del comportamento dei tre rottweiler, che dovranno essere sottoposti ad una visita da parte di un veterinario comportamentalista. Come prevede la normativa, in caso di aggressioni, il proprietario viene obbligato a fare un corso per prevenire questi episodi, finalizzato all’ottenimento del patentino che consente di gestire i cani in assoluta sicurezza.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Stroncone, intervenuti nel pomeriggio di sabato, pochi minuti dopo che il 13enne era stato azzannato dal rottweiler uscito dal cancello rimasto inavvertitamente aperto. Del grave episodio sarà informata la procura ternana.

La famiglia dell’adolescente è comprensibilmente molto provata per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche senza l’intervento di alcuni residenti che, con grande difficoltà, erano riusciti a staccare il molosso dalla sua giovanissima preda. Ed è intenzionata a presentare una denuncia: «Arriverò fino in fondo - dice il papà - le cose saranno fatte secondo la legge. Le ferite al braccio si recuperano ma dal trauma legato a quello che mio figlio ha vissuto per venti, interminabili, minuti non sarà semplice guarire».