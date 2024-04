Terni, "I sentieri della musica" collegano territorio, tecnologia e giovani creativi; il progetto nazionale inizia al Tic Festival

TERNI In Bct è stato lanciato in questi giorni ricchi di eventi “I sentieri della musica”; così lo spiega Ivan Cardia di Rai Radio 1: «Un patto di amicizia che unisce diversi Comuni da nord a sud, che vede una sinergia e una condivisione per supportare e valorizzare i giovani artisti in campo musicale». In occasione del Tic Festival la città è in vetrina, e il progetto si lega a quest’iniziativa, nell’ambito di “Giovani, imprese creative e musica”. «L’obiettivo è mettere a disposizione degli spazi, dei palchi, delle opportunità, attraverso un gemellaggio tra questi giovani artisti, e divulgarli attraverso operazioni di marketing territoriale di comunicazione; sfruttare tutte le potenzialità dei territori, in un dialogo che punta a far emergere le opportunità che le nuove piattaforme digitali e i canali social offrono per divulgare la propria musica» continua Cardia. Alla presentazione erano presenti anche Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, e i rappresentanti principali della musica discografica, tra cui Sofia Baldi, Rossella Lo Faro, Luca Barone e Giordano Sangiorgi, a nome di Fimi, Afi, Pmi e Audiocoop. Secondo Borgonzoni il progetto, sostenuto da Rai Radio 1, «È prezioso anche perché coinvolge direttamente le amministrazioni locali». E, dopo aver ringraziato Cardia in qualità di promotore, ha aggiunto: «Come governo stiamo facendo molto per sostenere e valorizzare la creatività e le imprese culturali e creative. Penso ad esempio alle norme introdotte con la Legge sul Made in Italy, una in particolare dedicata ai creatori digitali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA