Al via il Tic Festival con oltre 60 eventi in programma: tra gli ospiti lo chef Max Mariola, il prete tiktoker Don Fiscer, Cucciolo e Gemma di Mare Fuori

Cambiamo il mondo un post alla volta, è il claim scelto dal Tic Festival, in programma dal 14 al 16 Aprile a Terni. Il Terni Influencer e Creator Festival (TIC) è un evento organizzato da Umbria for the Future, associazione culturale attiva dal 2021. Tra gli obiettivi di questa prima edizione, uno fra tutti è quello di dimostrare come si possa usare la potenza comunicativa degli influencer e dei creator e metterla al servizio delle più grandi sfide della nostra società. Sono oltre 60 gli eventi in programma nei tre giorni e oltre 100 nomi tra talent, creator, divulgatori scientifici, chef, artisti e attori che hanno deciso di accettare la sfida del Tic Festival. Tra gli ospiti che animeranno la tre giorni Ternana troviamo: Lorenzo Barone, famoso cicloviaggiatore che ha vissuto gli ultimi sette anni della sua vita effettuando viaggi estremi sempre in compagnia della sua bicicletta. In occasione del Festival Lorenzo racconterà in anteprima il suo ultimo viaggio in Islanda; Giorgione (all’anagrafe Giorgio Barchiesi), carismatico chef di Gambero Rosso, noto per la sua trasmissione “Orto e Cucina” e vera e propria star del web con quasi 800.000 follower su Facebook e 300.000 su Instagram. Giorgione è diventato famoso grazie alla sua cucina rustica, genuina e casalinga; Don Roberto Fiscer, giovane sacerdote, con un passato da dj, che utilizza le piattaforme social con l’obiettivo di avvicinare la Chiesa ai giovani; Davide Grasselli, in arte Grax, amatissimo dal giovane pubblico dei videogiocatori; Ruben Bondì, il celebre cuoco dei balconi romani; Vincenzo Schettini, professore di fisica e autore del libro “La Fisica che ci piace”; Carolina Benvenga, attrice, conduttrice televisiva e cantautrice, nonché celebre volto di Rai Yoyo; Chef Max Mariola, vera e propria star del web nonché noto volto di Gambero Rosso Channel; Andrea Moccia, divulgatore scientifico e fondatore di Geopop; Giò Sada cantautore, musicista e vincitore della nona edizione del talent show X Factor. Direttamente da Mare Fuori arriveranno poi Serena Codato (in arte Gemma Doria) e Francesco Panarella (in arte Luigi Di Meo, soprannominato Cucciolo). I due attori si inseriscono all’interno di alcune tra le tematiche sensibili che il festival intende trattare, come quello della violenza sulle donne e della lotta contro ogni forma di discriminazione, anche sotto la sfera dell’orientamento sessuale. Nella serie TV, infatti, Gemma è vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del suo partner, mentre Cucciolo è segretamente omosessuale. I 60 eventi sono suddivisi in sette categorie: “TIC Talk”: uno spazio dove confrontarsi sui diversi cambiamenti portati dall’avvento dei Social Network; “TIC Music”: un palco dedicato alla musica dal vivo, sul quale si alterneranno cantanti e musicisti che hanno trovato nei social un luogo ideale dove condividere con il pubblico la propria musica; “TIC Book” un’area dedicata alla presentazione di nuovi libri, durante la quale scopriremo il ruolo importante che anche i social stanno ricoprendo nell’avvicinare di nuovo i giovani alla lettura; “TIC School”: un progetto nato in collaborazione con gli istituti scolastici locali; “TIC Art”: uno spazio che ospiterà iniziative dedicate al mondo dell’arte e, in particolare, a quello della street art, con tanto di esibizioni live; “TIC Game”: una galassia interamente dedicata agli appassionati, con sessioni live di gioco e incontri con i gamer italiani più seguiti; “TIC Stories”: spazio interattivo nel quale creator ed influencer condivideranno le proprie esperienze e storie di vita con l’intento di ispirare la collettività e rispondere alle tante curiosità del pubblico. L’appuntamento con il Tic Festival è per venerdì 14 aprile.