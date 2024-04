Venerdì 12 Aprile 2024, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 20:56

Terni- Partenza col botto per il Tic Festival. Star della prima giornata Giovanna Sannino, in arte Carmela, direttamente dalla serie tv più amata del momento, Mare Fuori. Ad aspettarla centinaia di fan, in una piazza Europa da sold out.

Ragazze e ragazzi di tutte le età ma anche genitori che hanno voluto accompagnare i figli a scattare un selfie con una delle beniamine della fiction ambientata nel carcere minorile di Nisida, a Napoli. “E’ la prima volta a Terni per me- ha detto l’attrice- ma ho percepito un calore che mi ha fatto sentire come a casa. Questa mattina ho visitato la Cascata delle Marmore e per pranzo ho provato le specialità umbre”.



Giovanna Sannino è stata ospite al Festival degli influencer e creator di Terni, portando la sua testimonianza come uno dei volti più acclamati della serie più seguita dai giovani. “Il ruolo di Carmela non mi pesa, anzi ci sono affezionata, anche se sono orgogliosa quando i fan mi riconoscono come Giovanna- ha continuato. Oggi sono fiera di essere qui, perché so quanto i ragazzi e le ragazze si identificano nei nostri personaggi. Non sono direttamente un influencer, ma sicuramente posso influenzare molto la vita di chi mi segue. Mi rendo conto quindi dell’importanza di portare ai giovani un buon esempio. Qualche giorno fa ho pubblicato un video in auto in cui non portavo la cintura di sicurezza. Una ragazza mi ha subito fatto notare lo sbaglio che avevo fatto, non solo per me stessa ma per chi mi segue e in qualche modo mi imita. E’ una responsabilità, un dovere, comportarsi in maniera responsabile, soprattutto per il ruolo che noi personaggi pubblici rivestiamo”.



Top secret sul seguito della fiction, che avrà una quinta stagione in cui Carmela è confermata. Buio pesto anche su come finirà quello che la stessa interprete ha definito un amore tossico, fra lei e Edoardo (Matteo Paolillo). “Tutti abbiamo vissuto un amore sbagliato, che amore non è- ha detto la ventiquattrenne napoletana- E’ stato importante per me capire alcune dinamiche che rappresentano il personaggio di Carmela. Per questo prima di indossare i suoi panni, ho incontrato da vicino donne vittime di violenze fisiche e psicologiche. Da qui è nata anche la voglia di scrivere un libro su queste tematiche”- ha concluso.

Altro appuntamento della prima giornata del Tic Festival quello con i creatori del Fantasanremo, al cinema Politeama. I tre giovani di Porto Sant’Elpidio, Giacomo Piccinini, Damiano Cori e Massimo Mannucci hanno raccontato come la loro idea, nata per puro divertimento tra amici durante la pandemia, nel 2020, sia esplosa sui social per poi diventare uno degli eventi collaterali più popolari nell’ambito del Festival della canzone italiana.