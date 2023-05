Narni, Corsa all'Anello: stasera 13 maggio è il momento del grande corteo storico

Sabato 13 Maggio 2023, 13:28







NARNI Torna il grande corteo storico. Stasera alle 21, illuminati dal solo chiarore delle torce, centinaia di costumanti sfileranno per le vie della città riproponendo la solenne processione in onore di San Giovenale datata 3 maggio 1371. Militari, dame, prelati, servi al ritmo dei tamburi percorreranno i circa tre chilometri del percorso che parte da piazza dei Priori e dopo un giro che tocca le principali vie e piazze della città prima che ogni terziere imbocchi la via per la propria casa. Occhi puntati su due nuovi costumi, quello per Lorenzo Lucarelli, al suo primo corteo da sindaco, e quello per la consigliera regionale Eleonora Pace. Il primo realizzato con una stoffa che è riproduzione fedele di un tessuto del 1300 italiano e porta un riferimento alla figura del Grifo, ed entrambi ispirati ad alucni affreschi presenti in cattedrale.