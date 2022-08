Schiuma nella fontana di piazza Tacito: individuati gli autori

Sono stati individuati i presunti autori della sostanza che sabato scorso ha causato la formazione di schiuma bianca all'interno della fontana dello Zodiaco. Ad annunciarlo l'assessora alla polizia locale, Giovanna Scarcia. «La visione delle immagini delle quattro telecamere che videosorvegliano piazza Tacito - dice l'assessora - ci ha consentito di combinare, e ricostruire, una sequenza di fotogrammi che porterebbero a individuare i presunti autori della bravata notturna». Le indagini comunque vanno avanti anche al fine di individuare le eventuali ipotesi di reato mentre si attendono gli esiti delle analisi sui prelievi dell'acqua effettuati a poche ore dall'atto vandalico. Analisi che dovranno confermare la natura della sostanza sversata nella fontana, con tutta probabilità sapone o detersivo. Intanto l'assessora Scarcia, che sui dettagli dell'atto così come ricostruito dalla visione dei filmati, mantiene il più stretto riserbo, sottolinea però come «la nostra scelta di credere nella videosorveglianza consenta di intervenire a supporto delle forze dell'ordine e incrementare il livello della sicurezza». Giovanna Scarcia ringrazia poi «la polizia locale sempre in prima linea, ed alla scrupolosa operatività dei suoi operatori» e «la direzione servizi Digitali-Innovazione-Cultura, con la sua discrezione e costante presenza, ed alla professionalità dei suoi tecnici».