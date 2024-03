Terni: ripartiti i lavori sulla Fontana dello Zodiaco

Sono ripartiti i lavori alla fontana dello Zodiaco: a più di un mese dallo stop, ha riaperto il cantiere. Ieri mattina gli operai erano intenti a eseguire alcune operazioni sul castello. La manutenzione, affidata ad Asm, prevede la ripulitura dei mosaici, del catino superiore e inferiore e il rivestimento in pvc con una speciale guaina della superficie interna di tutte le colonne del cosiddetto castello. Per la parte riguardante il sistema idraulico, è prevista una rimodulazione degli agenti chimici da aggiungere all’acqua. Sarà riverniciato anche tutto il castello. Un lavoro, questo, che verrà eseguito dalla carpenteria Pallozzi che usufruirà del ponteggio allestito da Asm per i lavori di sua competenza.

L'intervento era partito il 15 gennaio e si sarebbe dovuto concludere prima di San Valentino ma il 23 gennaio era arrivato lo stop da parte del Comune dopo un’ispezione dell’Usl Umbria 2. Un'interruzione dovuta alla mancanza di documentazione da parte dell’Asm per questioni relative alla sicurezza, al sub-appalto e al cronoprogramma.

Documentazione che nel frattempo è stata prodotta e quindi la settimana scorsa è stato dato il via libera.

I lavori dovrebbero concludersi in una ventina giorni.