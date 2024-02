TERNI Il contratto d'appalto è stato firmato tre giorni fa, la ripartenza dei lavori alla Fontana dello Zodiaco è vicina. La riprova viene dai cartelli affissi al cantiere. In uno vengono riportati tutti i dati relativi ai soggetti impegnati nei lavori, incluse le ditte in sub-appalto, l'altro, a firma del funzionario del Comune, Federico Nannurelli, è il deposito notifica del cantiere. E' sul primo che si legge che il contratto d'appalto è stato protocollato il 26 febbraio seppur l'affidamento lavori risalga al 15 gennaio. Superato dunque l'impasse che il 23 gennaio scorso aveva portato allo stop dei lavori. La sospensione, che aveva fatto seguito a un'ispezione dell'Usl Umbria 2, era stata determinata dalla mancanza di documentazione da parte dell'Asm, a cui era stata affidata la manutenzione, per questioni relative alla sicurezza, al sub-appalto e al cronoprogramma. Nel verbale di sospensione dei lavori era scritto chiaramente che il contratto non era stato stipulato in quanto l' "Asm spa non ha inviato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto" stesso. Nella stessa lettera si sottolineava che "in assenza di autorizzazioni al subappalto o concessioni sub-affidatarie non sarà possibile operare da parte di operatori economici estranei". Ora sul cartello di cantiere spuntano cinque imprese subappaltatrici autorizzate con determina dirigenziale 475/2024. L'intervento, iniziato il 15 gennaio e stoppato il 23, avrebbe dovuto concludersi per San Valentino. I lavori prevedono la ripulitura dei mosaici, del catino superiore e inferiore e il rivestimento in pvc con una speciale guaina della superficie interna di tutte le colonne del cosiddetto castello. Per la parte riguardante il sistema idraulico, è prevista una rimodulazione degli agenti chimici da aggiungere all'acqua. Infine sarà riverniciato tutto il castello da parte della carpenteria Pallozzi che usufruirà del ponteggio allestito da Asm per i lavori di sua competenza. Asm, a cui è affidata la manutenzione delle fontane ornamentali (oltre a quella dello Zodiaco e di piazza del Duomo, ci sono quelle di piazza Europa e piazza della Pace) per il biennio 2023/2024 per un importo di 123.200 euro. Per i lavori sono previsti 180 giorni. Quelli della fontana dello Zodiaco dovrebbero durare di meno: una ventina di giorni.