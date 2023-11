San Venanzo, insegnanti e genitori della scuola primaria coinvolti in "Io leggo perché"

"Io leggo perché", è il titolo dell'iniziativa nazionale che si è svolta anche nella scuola primaria di San Venanzo. Insegnanti e genitori hanno dedicato le prime due ore di lezione alla lettura di libri e poesie liberamente scelti dalle famiglie presenti. All'iniziativa ha preso parte anche il sindaco Marsilio Marinelli che ha sottolineato come i bambini abbiano accolto con grande entusiasmo l’iniziativa e si siano dimostrati attenti e interessati.



“Io leggo perché” – ha detto Marinelli - rappresenta, per gli studenti di tutta Italia un'occasione per crescere insieme ai libri e per le scuole un’opportunità per portare alla conoscenza dei giovani nuovi libri, potenziando anche le biblioteche scolastiche. Questo stretto collegamento tra scuola, genitori e studenti è molto importante. Così – ha concluso il sindaco - facciamo davvero grande la nostra piccola scuola".