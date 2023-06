Roma, nel Municipio VIII le librerie si uniscono per battere la crisi con l'iniziativa “Vacanze (a) leggere”

È tornata la seconda edizione dell’iniziativa “Vacanze (a) leggere” promossa dal Municipio VIII (zona Eur) con le librerie e le fumetterie del territorio. Un progetto nato dalla necessità di trovare una concreta risposta alla crisi economica riscontrata dal settore e diffondere la lettura come buona abitudine di apprendimento e intrattenimento.

L’iniziativa che mira a coinvolgere i cittadini, soprattutto i più giovani, vedrà il susseguirsi di molte attività letterarie durante la stagione estiva, insieme alla possibilità di ottenere sconti e promozioni sugli acquisti effettuati nelle librerie e fumetterie del territorio. Obiettivo del progetto è quello di riportare la cittadinanza a vivere le librerie, scegliere un buon libro sfogliandolo e leggendo qualche pagina di anteprima, nonché affidarsi ai consigli esperti di librai e libraie che svolgono da anni questa professione.

“L’idea di svolgere questa iniziativa – ci spiega Maya Vetri, Assessore alle politiche culturali del Municipio VIII - parte da un primo elemento che riguarda la crisi diffusa del settore. Nel nostro territorio lo scorso anno ha chiuso una libreria, mentre molte altre si trovano in difficoltà. Questa è l’inevitabile conseguenza di una concorrenza spietata da parte degli shop online. Per questo motivo il nostro obiettivo è duplice: da un lato sostenerle economicamente e farle sostenere da chi favorisce l’acquisto in presenza piuttosto che online. Dall’altro quello di far diventare le librerie centri di produzione di cultura, attraverso una serie di eventi culturali.”

Il duplice scopo mira a incoraggiare le persone a fare una passeggiata nel quartiere, riscoprire un senso di comunità attraverso la cultura, acquistare un libro ad un minor prezzo, e svolgere attività letterarie come presentazioni, letture condivise, ascolto di poesie e versi, e letture creative.

“Questa iniziativa ci permette di entrare ancor di più in sinergia con il territorio, di farci conoscere e ampliare il nostro pubblico – ci racconta Stefania della libreria Le Storie, presente dal 2008 nel quartiere Garbatella - Noi librai siamo molto contenti di poter fare tutto questo insieme al Municipio VIII e in generale di essere coinvolti nelle attività che ci propone. Io vedo molto riscontro dal territorio, sia giovani, bambini che adulti.”

E-book o libri cartacei? Per Stefania non c’è dubbio: la sua scelta è ovviamente il libro cartaceo, ci confessa da “vecchia libraia”, modo con il quale si autodefinisce ironicamente. Ma l’arma vincente per sopravvivere alla crisi del settore proprio secondo Stefania è “Integrare i nuovi strumenti digitali. Anche noi abbiamo un sito e i canali social. Da un po’ di tempo facciamo anche consegne a domicilio, questo è l’unico modo per provare a battere gli shop online. Puntiamo tutto sulla personalizzazione dell’esperienza dei nostri lettori con consigli, approfondimenti tematici e idee regalo.”

Dopo una prima edizione ben riuscita Vacanze (a) leggere vedrà, dunque, la sua replica estiva: “Abbiamo deciso di promuovere questo progetto in prossimità dell’estate - ci spiega l'Assessore Vetri- perché è il momento in cui chi legge acquista libri per le vacanze. Così cerchiamo di stimolare un ritorno alla relazione tra librai, persone formate con un'esperienza, e le persone che non vogliono solo acquistare ma anche ricevere un consiglio, approfondire i temi, condividere riflessioni.”

Novità di quest’anno è il potenziamento della comunicazione dell’iniziativa con l’inserimento della programmazione anche nel palinsesto dell’Estate Romana. La serie di eventi sarà promossa, inoltre, sulla pagina Facebook del Municipio e attraverso la newsletter dell’assessorato alla cultura, a cui si può far richiesta di iscrizione inviando una mail a assessoratocultura.mun08@comune.roma.it.

Di seguito tutte le librerie e fumetterie che aderiscono all’iniziativa Vacanza (a) leggere: