Scuola, maschi più bravi delle femmine in matematica: in l'Italia il divario più alto al mondo (ma le ragazze leggono di più)

L'Italia è il paese con il più alto divario al mondo tra sessi in matematica. A rivelarlo è l'indagine OCSE PISA, che ha analizzato lo stato dell’apprendimento e l’equità nell’istruzione di quasi 700.000 studenti provenienti da 81 diversi paesi. Secondo il report, infatti, in matematica gli studenti hanno superato le studentesse di 21 punti. Discorso inverso per la lettura, con le ragazze che hanno ottenuto un punteggio superiore ai ragazzi di 19 punti.