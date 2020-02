San Valentino, ecco tutti gli appuntamenti per festeggiare il Santo Patrono di Terni e dell'amore

Ultimo aggiornamento: 20:10

Il sito del Comune di Terni pubblica il calendario di tutti gli eventi valentiniani, mettendo in rete i portali turistici del territorio con un sistema di circolarità. Cinque pagine fitte di appuntamenti dedicati alla festa degli innamorati: dal concorso di pasticceria dedicato alla “Rosa di San Valentino” al “dolce torneo ciccolentino” giunto alla sedicesima edizione. Si potrà assistere all’esibizione della fanfara della Polizia di Stato nella giornata dell’amore per il tricolore (il 6 mattina) preso la Sala Blu di palazzo Gazzoli e subito dopo ci si potrà scattare un “Selfie romantico” di fronte al teatro Verdi o alle chiese di San Lorenzo e San Pietro, grazie agli allestimenti a cura del comitato “Corso VecchioTerni”.porterà le opere dell’artista pop americano che ha donato l’“Abbraccio Eterno” alla città degli innamorati, nelle vetrine del centro. Una mostra itinerante nelle boutique di via del Tribunale fino a quella di via Roma. Mentresi svolgerà a Palazzo di Primavera (fino al 23). A cura della DiocesiPer i sognatori c’è “La fiaba del gran ballo di San Valentino” di e con Stefano de Majo, il 10 in piazza San Francesco (alle ore 19) e di nuovo venerdì 14 e sabato 15 alla Cascata delle Marmore. In Bct, tra gli appuntamenti da segnalare, un convegno giovedì 13 dal titolo “La famiglia come rampa di lancio e porto sicuro”.I commerciantiLa pittura incontrerà la musica in Camera di Commercio con la personale del pittore Albertino Spina, in occasione dell’inaugurazione della mostra (il 9 alle ore 16,30) si esibirà il “Vocal Master Quartetto Classico”.Confartigianato i: dal 13 al Caos poeti e scrittori declineranno l’amore e il mondo dei sentimenti.In Largo Ottaviani invece si terrà la terza edizione dei “Pensieri d’amore” . Il 15 alla Cascata delle Marmore la “Pedalata ecologica” a cura del Cicloturismo, il concorso fotografico “Ti scatterò una foto” e la presentazione del biscotto “Nontiscordardime”.. E sempre dal 15 fino a fine mese, in Bct verrà allestita una personale di Kostabi dal titolo “Pop art & Est village” (ingresso libero).: sono invitate alla celebrazione tutte le coppie di fidanzati che si sposeranno entro l'anno corrente sia italiane sia provenienti dall'estero. In questa occasione viene svolta una particolare celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo diTerni con la presenza del sindaco.