«Prospettive a confronto»: al Museo Diocesano il convegno sulle relazioni familiari da risanare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Si parlerà ancora di famiglia al Museo Diocesano di Terni: «Quali vie per relazioni familiari risanate» è infatti il titolo del convegno e l’argomento di un nuovo appuntamento delle prospettive a confronto «Per amore - dalle relazioni ferite alle relazioni risanate». L’evento si terrà nei locali del museo il 13 febbraio 2020 alle 17.30, ed interverranno don Paolo Gentili, vicario generale della diocesi di Grosseto incaricato dell’ufficio di pastorale familiare della Conferenza Episcopale Toscana, Pierluigi e Gabriella Proietti, colaboratori dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, l’Equipe Casa della Tenerezza di Perugia e l’Equipe del centro per la famiglia «Amoris Laetitia» di Terni. Le «prospettive a confronto» sono state ideate per approfondire le relazioni familiari e riconoscere e risanare le situazioni di difficoltà, di crisi e disagio, durante il periodo delle manifestazioni in città in onore di San Valentino, patrono dell’amore.