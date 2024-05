A Stroncone l'ex candidato a sindaco di Terni Cianfoni sfida Malvetani. Tutti i nomi delle liste

STRONCONE – A sfidare il sindaco uscente, Giuseppe Malvetani, c’è l’ex candidato s sindaco di Terni, Paolo Cianfoni. Per Malvetani si tratta si una sfida nuova e scende in campo con un simbolo nuovo, SìAmo Stroncone. Nono basta. Anche la squadra è nuova. Trasversale: riunisce tutto il centro destra – non è un caso che alla presentazione della lista civica che lo sostiene ci fosse il deputato di Forza Italia, Raffele Nevi, e l’assessore regionale della Lega, Enrico Melasecche - e non solo.

Per il candidato sindaco Giuseppe Malvetani, nella lista ‘SìAmo Stroncone’ sono candidati: Chiara Angelini, Marco Bruni, Marco Cecchini, Massimo Cislaghi, Elsa Leonardi, Alessandro Liorni, Fabiana Mansueti, Melania Quintili, Marco Serafini, Annalisa Spezzi, Pietro Stentella e Alessandro Ubaldi.

Per il candidato sindaco Paolo Cianfoni, nella lista ‘Insieme per cambiare’, ci sono: Diego Bussetti, Roberto Bartolini, Serena Borsini, Antonio Brunetti, Vittorino Cecconi, Carla Coletti, Franco Frittella, Dino Grimani, Matteo Leonardi, Lamberto Mangoni, Barbara Mazzocchi e Alessandro Proietti.