Terni, ruba due auto ma viene tradito dalle impronte: Arrestato dai carabinieri

SAN GEMINI - E' stato tradito dalle impronte digitali lasciate sulle auto che aveva rubato. I carabinieri della stazione di San Gemini, a conclusione di un’articolata attività d’indagine sotto l’egida della procura della repubblica di Tivoli, l'hanno rintracciato e arrestato per furto aggravato e continuato.

APPROFONDIMENTI CRONACA Rischia di morire per overdose al parco Le Grazie: I carabinieri...

In carcere un romeno di 37 anni. Le indagini erano partite dopo il furto di una volkswagen Golf, avvenuto la notte del 5 aprile 2021 a San Gemini, e dal rinvenimento di una seconda auto, della stessa marca e modello, rubata il 30 marzo in provincia di Roma. Gli accertamenti tecnici degli inquirenti hanno permesso di rilevare e repertare sul veicolo le impronte digitali che, all’esito delle comparazioni, hanno consentito di raccogliere inequivocabili fonti di prova a carico dell’indagato. La misura cautelare della custodia in carcere, richiesta dalla procura ed emessa dal gip del tribunale di Tivoli, è stata eseguita dai carabinieri di San Gemini dopo accurate ricerche del destinatario, che nel frattempo si era reso irreperibile.