Rischia di morire per overdose al parco Le Grazie: I carabinieri arrestano il pusher

TERNI - Sparito nel nulla dopo aver ceduto l'eroina che ha fatto finire in overdose un ternano è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Che hanno atteso che scendesse dal treno al ritorno dalla sua fuga all'estero per mettergli le manette in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.

In carcere un tunisino di 24 anni, senza fissa dimora e irregolare in Italia.

I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terni sapevano che, dopo l'overdose che ha messo a rischio la vita di un consumatore ternano, trovato in condizioni gravi al parco Le Grazie, lo straniero era tornato in Africa. Le indagini hanno permesso di identificarlo e le sue ricerche hanno portato a supporre che stesse per rientrare in Italia. Per questo i militari hanno monitorato la stazione ferroviaria, fino a quando il tunisino è stato visto scendere dal treno, dopo un lungo viaggio durante il quale ha attraverso Spagna e Francia.

Secondo gl investigatori il 24enne aveva organizzato una fitta rete di spaccio sul territorio ternano dal dicembre 2020 al novembre 2021, cedendo cocaina ed eroina a tanti clienti, contattati direttamente sui loro cellulari, utilizzando più schede telefoniche per cercare di sottrarsi ai controlli.

Decine di cessioni che avvenivano in pieno centro.