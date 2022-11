Rotatoria e Tulipano: i correttivi per evitare il caos

A quattro giorni dall’apertura del nuovo esercizio commerciale del Tulipano si corre ai ripari sulla viabilità della rotatoria di via Marinai d’Italia. L’isola spartitraffico, collocata giovedì per consentire di fluidificare e rendere più sicura la viabilità, in realtà ha mostrato subito le sue criticità tanto che Palazzo Spada già dalle prossime ore adotterà i primi correttivi. Le modifiche riguarderanno principalmente i due innesti: quello d’ingresso sulla rotatoria stessa verso Borgo Rivo, e quello, a metà della rotatoria, verso via del Centenario. Ma saranno apportati adattamenti e integrazioni anche alla segnaletica.

Il punto è stato fatto ieri mattina nel corso di una riunione tecnico-operativa a cui hanno partecipato le direzioni dei lavori pubblici, dell’urbanistica, della polizia locale e mobilità.

«Alla luce delle criticità emerse nei giorni scorsi sarà rivista nella sua lunghezza l’isola spartitraffico in ingresso sulla rotatoria – spiega l’assessora alla viabilità, Giovanna Scarcia – che potrebbe essere accorciata un po’ per rendere più agevole l’innesto su via del Centenario e sulla rotatoria stessa per chi proviene da Borgo Rivo». Ingresso che così come è concepito ora, nel punto in cui c’è lo scambio di corsia, risulta troppo stretto come segnalato da diversi automobilisti.

L’altro correttivo interesserà il lato opposto a quello del Tulipano. «Sarà prevista una “seconda corsia” per chi proviene dalla Castellina – spiega ancora l’assessora Scarcia – attraverso una modifica della segnaletica orizzontale, infatti, verrà agevolato l’instradamento dalla disponibilità di due corsie, una delle quali diretta verso via Eroi dell’Aria».

E’ previsto inoltre il completamento della segnaletica verticale con la collocazione lungo via Eroi dell’Aria di cartelli con le indicazioni per la corretta immissione nella rotatoria.

«Non ci sarà alcun problema per chi sarà diretto o uscirà dal centro commerciale – dice l’assessora Scarcia – basterà che si mantenga sulla destra e che, immettendosi dal Tulipano, dia ovviamente precedenza a chi già è in transito sulla rotonda».

L’assessora alla viabilità tiene a sottolineare che si tratta comunque di un «cantiere aperto e quindi oggetto di adattamenti e modifiche». Nello stesso tempo precisa che, dopo le code e i rallentamenti dei primi giorni, «disagi iniziali dovuti anche alla novità e alla necessità quindi di adattarsi – dice – sembra che il traffico ora scorra più fluido. Abbiamo fatto in tal senso anche rilevazioni in orari di punta che confermano questo trend». C’è poi un altro fattore che l’amministrazione comunale sta monitorando e che confermerebbe le previsioni sui flussi di traffico, fatte prima dell’avvio di questa “rivoluzione”.

«L’analisi effettuata in questi giorni – spiega Giovanna Scarcia – ha dimostrato che c’è stata una riduzione del traffico da via del Rivo verso la rotatoria. Traffico che si è spostato su via Jalenti verso la nuova rotatoria di via del Centenario».

«Le valutazioni non si fermano qui – aggiunge l’assessora - e comprenderanno anche l’impatto della nuova area commerciale. Al di là di questi primi aggiustamenti, la questione viabilità resta aperta e monitorata».