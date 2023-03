Incidente alla rotonda del Piccarello: auto si ribalta dopo lo scontro, conducente in ospedale e traffico in tilt

Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, poco dopo le 12 di questa mattina una Fiat Panda con al volante una donna di circa 30 anni è venuta a scontrarsi con una Jeep Compass guidata da una ragazza nei pressi dell'incrocio del Piccarello. L'impatto è stato molto violento e, a causa dello scontro, la Fiat si è ribaltata, finendo sottosopra nei pressi della rotatoria.

Per la trentenne al volante della Panda si è reso necessario il trasporto in ambulanza in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. Sul posto, oltre i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia Locale, intervenuti per effettuare i rilievi e far riprendere la viabilità, fortemente rallentata per diversi istanti.