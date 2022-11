Corsa contro il tempo per salvare il "Natale di luci" del Comune di Terni

TERNI – Corsa a due. Corsa contro il tempo per salvare il bando del Comune di Terni che fa accendere le luminarie in tutte le vie del centro. Che doveva essere già stato aggiudicato ma che un problema tecnico nella procedura elettronica ha fatto slittare di tre settimane. Alla fine ci si è dovuti recare fisicamente a palazzo Spada, lunedì 21 novembre, per presentare le offerte con i relativi allegati. A mano. Per le ore 14,30 dello stesso giorno è fissata l’apertura delle buste di fronte alle due società ancora in gara (in tre avevano manifestato interesse al bando ma alla fine una ha rinunciato). Poi dovrà essere costituita la commissione tecnica che le esamina e – a meno di errori – il bando verrà assegnato. Intanto è iniziata in tutte le città d’Italia la “festa” dello shopping di Natale. Intanto anche a Terni - ad eccezione del centro storico - le luminarie sono state accese, perché si è entrati nella stagione “calda”. Nella “black week”. Nella settimana dei ribassi da urlo. La stessa che, grazie ai 200mila euro messi a bando, doveva illuminare tutte le vie del cuore della città a cura del Comune di Terni per sostenere il commercio di prossimità.