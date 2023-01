Martedì 31 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Viale De Juliis riacquisterà interamente il lungo tratto pedonale che, fino a circa una quindicina d’anni fa, si estendeva al centro della carreggiata lungo tutta la via. E’ il progetto perseguito dall’assessore alla Manutenzione Fabio Nobili, intenzionato a rimuovere la piccola e assai poco funzionale rotatoria realizzata nell’ottobre 2019 in maniera provvisoria - con transenne e jersey colorati - all’incrocio tra via Einaudi e via Colelli, dall’allora assessore ai Lavori pubblici Antonio Emili. Nelle intenzioni, l’opera avrebbe dovuto sottostare a tre mesi di sperimentazione, fino al gennaio 2020, poi prorogati di altri due con una delibera dell’11 febbraio e rimasta invece, fino ad oggi, così come era stata allestita.

Il progetto. Una decisione, quella dell’assessore Nobili, che nasce dalla constatazione della funzionalità assunta dalla seconda rotonda realizzata sempre dall’ex assessore Emili poco più avanti, all’incrocio con via Angelo Maria Ricci, la quale ha cancellato l’attesa causata dai semafori, rendendo scorrevole il traffico anche nelle fasi più sostenute, come ad esempio quelli generate durante i giorni dell’allestimento della fiera di Santa Barbara il 3 e 4 dicembre di ogni anno. Via dunque la piccola rotatoria mai diventata definitiva, per realizzare la quale furono rimosse le isole di cemento dell’incrocio che collegava viale De Juliis a via Einaudi e via Colelli: al posto della rotonda verrà quindi ricostruito il tratto mancante di passeggiata che fu eliminato per fare spazio all’incrocio, prima ancora che a fine 2019 venisse installata la rotatoria.

Due soluzioni, quella dell’incrocio e della rotonda, che non sono mai apparse funzionali agli automobilisti e che costrinsero viale De Juliis a privarsi del bel tratto pedonale centrale che, per anni, lo aveva caratterizzato. Il più critico nei confronti della piccola rotonda fu l’ex assessore alla Viabilità e attuale leader del Terzo Polo Carlo Ubertini, quando ancora non era stata realizzata la rotonda all’incrocio con via Ricci: «Una rotatoria dovrebbe semplificare e mettere in sicurezza la viabilità – aveva commentato Ubertini - Questa invece complica la circolazione, soprattutto delle vie di entrata e uscita. Chi infatti volesse raggiungere via Foresta o via Angelo Maria Ricci, dalla rotonda è obbligato a svoltare verso via Einaudi, dovendo passare poi per le vie interne. Chi esce da via Colelli, invece, non può immettersi all’interno della rotatoria, dovendo svoltare obbligatoriamente a destra, costretto a dover poi girare nella minuscola svolta sulla sinistra per riprendere la corsia opposta o proseguire verso via Ricci. La rotatoria è poi fonte di pericolo – concludeva Ubertini – non essendo disallineata con la direttrice principale di viale De Juliis».

Tempi e costi. Per ricostruire interamente la passeggiata di viale De Juliis mancano soltanto la firma del dirigente del settore Manutenzione e, infine, l’approvazione da parte della giunta comunale, che potrebbero entrambe arrivare già nei prossimi giorni. Si tratterà poi di piantare nuovi alberi, ricostruire le aiuole laterali e installare la pavimentazione funzionale alla passeggiata: un’operazione che, nelle intenzioni del Comune di Rieti, potrebbe essere attuata senza eccessivi sforzi economici, dando fondo alle professionalità del magazzino comunale.