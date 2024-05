Terni, ai domiciliari dà fuoco a casa: un anno di carcere per un 46enne marocchino

TERNI - Un anno di carcere per aver dato fuoco agli oggetti che aveva in casa senza preoccuparsi di aver messo a rischio l'incolumità dei coinquilni dellla palazzina di via dell'Ospedale, nel cuore del centro.

E' la condanna inflitta dal giudice Chiara Mastracchio a un 46enne marocchino finito a processo per l'incendio che avrebbe appiccato nell'appartamento dove stava scontando gli arresti domiciliari.

La vicenda risale al dicembre del 2022, quando l'uomo, ubriaco, aveva appiccato il fuoco dentro casa sua.

A evitare il peggio erano stati i vigili del fuoco di Terni, intervenuti in forze per spegnere le fiamme che avevano imposto ai proprietari di due appartamenti di lasciare le case perché inagibili.

Il marocchino era difeso dall'avvocato Francesco Mattiangeli.