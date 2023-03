Incidente su viale Le Corbusier: furgone viene tamponato e finisce contro la rotonda

Per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, la scorsa notte una Fiat 500 con due giovani a bordo ha tamponato all'altezza della rotatoria tra viale Le Corbusier e via Strasburgo un furgone che trasportava tre persone, che è andato a sbattere contro la rotonda, finendo con entrambe le ruote anteriori sul prato al centro del rondò.

Fortunatamente, nessuna delle persone che viaggiavano sui due veicoli ha riportato ferite gravi, anche se ciascuna di loro lamentava forti dolori.

Agli agenti della Polizia Stradale, intervenuti poco dopo, il compito di effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'accaduto.