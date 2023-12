Giovedì 28 Dicembre 2023, 07:05

PERUGIA - Caccia ai violenti. Ai protagonisti di un pomeriggio di paura nella zona di strada Trasimeno Ovest, in un sabato pomeriggio pre natalizio in cui centinaia di persone stavano passando una giornata di acquisti o stavano raggiungendo lo stadio per la partita contro il Cesena.

Caccia ai due gruppi di ultras perugini e cesenati che si sono affrontati e picchiati a colpi di bastoni e cinghie, tra fumogeni e urla. Pochi minuti di pura violenza interrotti dall’immediato intervento in massa della polizia e delle altre forze dell’ordine che però, è la convinzione in questura da sabato scorso, non possono passare impuniti.

Per questo motivo, oltre ai filmati girati direttamente dalla digos sul posto, secondo quanto si apprende sono stati acquisiti anche i filmati delle telecamere delle attività commerciali circostanti e pure quelli registrati con gli smartphone di chi era presente, alcuni dei quali sono finiti sui social network quasi in diretta con lo scoppio degli scontri e sono dunque giorni che vengono visionati e commentati. In particolare, sempre stando a quanto si apprende, nelle pagine social che fanno riferimento proprio al mondo ultrà non solo italiano ma europeo e mondiale e in cui vengono continuamente postate scene proprio di disordini tra tifoserie, dentro e fuori gli stadi, e anche di confronti con le forze dell’ordine.

Anche tra i vari commenti degli scontri tra le due tifoserie emerge il dato della possibile presenza di sostenitori tedeschi tra le fila cesenati (presenza confermata da un pulmino con targa tedesca assieme a agli altri considerati dei tifosi romagnoli parcheggiati a Bastia vicino alla stazione, con i tifosi che poi sarebbero arrivati a Perugia in treno) ma non si esclude la possibilità di tifosi tedeschi anche tra i supporter biancorossi.

L’indagine da parte della Digos prosegue per cercare di individuare più partecipanti possibile alla rissa. Due di questi sarebbero stati individuati sul posto immediatamente, prima che le forze dell’ordine riuscissero a disperere i partecipanti delle due opposte fazioni.

Dalla Romagna invece giunge l’ipotesi secondo cui la rissa fosse stata in un qualche modo pianificata e probabilmente anche lo stazionare nella zona di strada Trasimeno Ovest nel momento in cui arrivavano allo stadio anche i tifosi perugini potrebbe essere letta proprio in questo senso.