Mercoledì 27 Dicembre 2023, 07:05

PERUGIA - «Sono arrivati a picchiare anche i clienti dei bar che stavano serenamente prendendo un caffè all’esterno dei bar di strada Trasimeno Ovest. Una cosa allucinante». È il racconto di un dipendente di una delle attività commerciali nell’area teatro degli scontri, sabato pomeriggio, fra tifosi perugini e cesenati un’ora e mezzo prima dell’inizio del match al Curi che ha visto i romagnoli trionfare per tre a zero.

L’aggressione in questione, probabilmente avvenuta in un momento diverso rispetto al confronto vero e proprio fra tifoserie, sarebbe stata condotta dai tifosi del Cesena. La testimonianza infatti racconta di «furgoni» da cui sarebbero scesi alcuni ultras bianconeri e di botte e aggressioni nei confronti di persone in quel momento sedute ai tavolini esterni dei locali della zona, magari qualcuno anche tifoso del Grifo o persone in zona Pian di Massiano in attesa della partita (il fischio d’inizio era fissato alle 18.30) ma molto probabilmente per lo più persone che si stavano rilassando, essendo comunque sabato pomeriggio, oppure si stavano prendendo un momento di pausa tra una corsa e l’altra agli ultimi ritocchi pre natalizi. Una scena che, agli occhi di ha raccontato di averla vista, è sembrata particolarmente violenta proprio perché indirizzata verso persone apparentemente non coinvolte in quella che fin dalla scorsa estate al momento della composizione dei gironi di serie C è stata indicata come una delle gare a maggior rischio per l’ordine pubblico proprio per i rapporti tra le due tifoserie (otto anni fa sempre in zona strada Trasimeno Ovest ci fu un pomeriggio complicato dopo un Perugia-Cesena di serie B) e non solo per il fatto che i tifosi romagnoli sarebbero giunti in massa visto il campionato da protagonisti assoluti che la loro squadra gli sta facendo vivere.

Le indagini della digos intanto procedono per cercare di individuare i supporter biancorossi e bianconeri protagonisti degli scontri (domati dall’arrivo in massa delle forze dell’ordine) e anche per giungere ai responsabili della foratura delle gomme dei tre furgoni riconducibili ai tifosi del Cesena arrivati a Bastia e che poi hanno preso il treno per Fontivegge.