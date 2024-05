Formazione e lavoro: Progetto Greenhouse coinvolge 8 istituti e oltre 700 studenti

Progetto Greenhouse è il programma pensato da Sacchi Elettroforniture in collaborazione con la consulenza di Futurely per formare giovani neodiplomati/e trasformarli in professionisti altamente competenti ed esperti nel campo elettrico

Sacchi Elettroforniture ha stretto una collaborazione strategica con Futurely, un programma di consulenza professionale che accompagna i giovani studenti in un percorso fisico e digitale per la definizione e la realizzazione delle proprie aspirazioni lavorative, operando in diverse città italiane. Il nostro programma educativo ha coinvolto finora 8 istituti tecnici e oltre 700 studenti, offrendo loro un percorso formativo mirato a sviluppare competenze fondamentali per l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’iniziativa di orientamento al lavoro, estesa in varie scuole del Nord Italia, da Milano a Torino, passando per Bergamo e La Spezia, offre ai giovani l’opportunità di esplorare le proprie passioni, sviluppando competenze specifiche e interagendo direttamente con i professionisti ed esperti di Sacchi Elettroforniture. Il percorso formativo, denominato Progetto Greenhouse, è strutturato in tre fasi progressive che consentono ai partecipanti di acquisire un crescente livello di competenza tecnica e commerciale in diversi ruoli di vendita, arricchito da esperienze pratiche sul campo.

“Essere parte integrante della formazione delle nuove generazioni di professionisti nel settore elettrico è motivo di grande orgoglio per la nostra azienda”, ha affermato Marco Brunetti, Presidente di Sacchi. “Futurely si impegna a sviluppare un programma d’eccellenza per sostenere gli studenti in uno dei momenti cruciali della loro vita, orientandoli verso scelte lavorative consapevoli.

Siamo entusiasti di poter contribuire a questo processo grazie alla nostra passione, esperienza e competenza”.

