© RIPRODUZIONE RISERVATA

PONTE SAN GIOVANNI - Una domenica diversa, nel nome della socialità, è quella che domani attende Ponte San Giovanni. In concomitanza con la tradizionale “Fiera di Settembre”, il quartiere perugino sarà animato dall'evento Vivi il Parco: due appuntamenti che confermano la vitalità dei residenti e commercianti dell'area, guidati dalla Pro Ponte, sempre più decisi a coinvolgere la cittadinanza in iniziative di aggregazione e valorizzazione del territorio. Entrambe le manifestazioni avranno inizio alle 8.00, con la fiera che si dispiegherà nell'area di via Ponte Vecchio. Le altre iniziative sono invece previste tra via della Scuola e la Piscina Comunale, nell'area ormai nota come Parco degli Etruschi.Sono previste una passeggiata ecologica in collaborazione con Passi di Salute che terminerà con una colazione (dalle 8.30 alle 11.00), un percorso didattico tra gli alberi del Parco a cura di PEFC Italia (alle 11.30), dalle 15.30 animazione per bambini con passeggiate a cavallo (in collaborazione con Centro Ipicco San Biagio), giochi di una volta (con l'associazione Scacco Matto), un percorso di bici cross allestito da Just BMX e le caricature di. Alle 16.30 spettacolo di teatro per ragazzi con"Lupi e bambine coraggiose", alle 18.00 "La favola di Peter Pan" con. Sempre alle 18.00 presentazione del libro Radiogol alla presenza dell'autore, mentre il coro della Music Farm allieterà il pubblico alle 19.00 con "Note al tramonto". Nel frattempo apriranno i vari punti di ristoro in attesa degli spettacoli serali: il cantautore(20.30), le barzellette di(21.00) e il concerto dei(22.00). La manifestazione è a ingresso gratuito.Intanto, sempre a Ponte San Giovanni, è tutto pronto per la terza edizione di Al Ponte Festival, che il prossimo weekend prenderà vita al Parco Bellini con musica dal vivo, street food, iniziative per giovani e meno giovani. Il programma prevede per venerdì 6 la seconda edizione del contest "Indie al Ponte" con esibizione live di musica inedita (dalle 21.00), sabato l'atteso concerto dell'Orchestra multietnica di Arezzo, accompagnata da(Bandabardò),(Casa del vento) e dagli 88 Folli (alle 21.30), infine domenica sera Live Aid al Ponte con un omaggio "made in Umbria" a Queen, Clash e altre leggende del rock. Tutti i giorni dalle 19.00 dj set con(a cura dell’associazione Fuori dalle Scatole) e area “artisti con opere del proprio ingegno" (organizzata dall’associazione Stradarte); sarà presente un'area “Street food" (dalle 19.00 venerdì e sabato, dalle 12.00 domenica). Anche in questo caso la manifestazione è a ingresso gratuito.