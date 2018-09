di Michele Bellucci

PERUGIA - E’ stato un successo pieno quello del Festival Al Ponte, manifestazione che lo scorso fine settimana ha riempito il quartiere di Ponte San Giovanni con tre giorni di festa e musica. Concerti, street-food, mercatini e altre iniziative hanno composto il programma, che circa 5.000 persone hanno accettato di vivere. «È stato un Festival riuscitissimo - ha commentato uno degli organizzatori, Luca Bartoli - tre serate che hanno coinvolto la piazza portando tutta Perugia al Parco Bellini. La serata di sabato è stata grandiosa con Brusco e gli 88 Folli sul palco. Ma il successo più grande è stata la partecipazione delle persone che hanno reso viva Ponte San Giovanni».



A rendere possibile l’evento l’unione di tante realtà diverse, tra cui Stradarte, “Saremo al c’entro” e Theamus. In concerto artisti di rilievo nazionale, come Luca Lanzi della Casa del Vento, Fabrizio Pocci ed il laboratorio, Brusco con i Roots in the sky. Il sindaco Andrea Romizi ha riconosciuto al Festival Al Ponte «il pregio assoluto di sapere aggregare tutte le realtà associative dell’area ponteggiana, nonché i commercianti ed i cittadini, creando un’alchimia che è garanzia di successo, crescita e sviluppo». Al Ponte Festival è organizzato dalla consulta dei Rioni e delle Associazioni di Ponte San Giovanni e dal gruppo Fuori dalle scatole. L'ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito.

Gioved├Č 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:44



