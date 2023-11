Giovedì 2 Novembre 2023, 09:16

La segnaletica orizzontale che annuncia nuovi parcheggi a pagamento in piazza Valnerina e il parchimetro sistemato nelle vicinanze non sono sfuggiti ai consiglieri di Pd e Innovare per Terni. Che si sono affrettati a chiedere lumi al sindaco, all'assessore competente, al presidente del consiglio comunale e alla segreteria generale. Nell'interrogazione a firma dei consiglieri Pd si chiede di capire «quanti nuovi parcheggi a pagamento sono stati realizzati, se in zona sono stati realizzati o ricavati anche parcheggi non a pagamento e se la normativa risulta o meno rispettata.

LA REPLICA

LA RICHIESTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I marciapiedi presenti ai lati della piazza e nelle immediate vicinanze necessitano di manutenzione - si legge nell'interrogazione - ed è necessario garantire alla zona una maggiore sicurezza, per cui serve capire quanti e quali tipi di controlli vengono effettuati».Pronta la replica di Marco Iapadre, assessore ai trasporti e alla viabilità del Comune di Terni, che respinge al mittente «qualsiasi tipo di polemica in quanto è pretestuosa». L'assessore ricostruisce i passaggi dei parcheggi blu che l'amministrazione di palazzo Spada sta realizzando in piazza Bruno Buozzi, che sono dodici. «La vecchia giunta comunale aveva previsto, nella zona compresa tra corso Vecchio e via Castello cinquanta parcheggi a pagamento. Nel momento in cui ci siamo insediati il sindaco, Bandecchi, ha bloccato quanto deliberato dalla giunta precedente. E' stato chiesto il ricalcolo a Terni Reti per verificare se quei parcheggi rientravano nel numero che era stato previsto dall'affidamento alla stessa».Una volta conclusi i "conti" è emerso che di parcheggi a pagamento nella zona, dove i commercianti da tempo chiedevano la possibilità di far sostare i propri clienti, ne bastavano 12. E che si poteva evitare di sistemare altre 38 soste blu. «Abbiamo deciso di realizzarli a piazza Valnerina non certo per fare cassa - dice Marco Iapadre - ma per garantire il ricambio di auto alle attività commerciali che insistono lungo la strada».Sono stati i titolari di quelle attività, un bar, una tabaccheria, una gelateria, un'agenzia immobiliare a chiedere la possibilità di far sostare i clienti in una zona dove parcheggiare l'auto è un'impresa a ogni ora del giorno e della notte. «La scelta di mettere dodici parcheggi a pagamento a piazza Valnerina consentirà, a differenza di quello che accade ora, di fare in modo che non siano solo i residenti a lasciare l'auto in sosta per molte ore e a rispondere alle esigenze dei commerciati» dice l'assessore. La certezza è che da questa piazza negli anni sono sparite banche e negozi storici, che la zona è poco illuminata e spesso mal frequentata.Chi ha avuto il coraggio di resistere fin qui continua a sperare in un futuro meno buio.